Şahan Gökbakar AKP'li Bülent Turan'a kendini tanıttı, Turan'ın açıklamasını hatırlattı

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği'ne çadır satmasının ortaya çıkmasının ardından, Şahan Gökbakar ile Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Twitter üzerinden polemiğe girmeye başlamıştı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugün sosyal medya hesabından Kınık'ın 'artık işine odaklanmasını' isterken "Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir?" ifadesini kullanmıştı.

'Sizi, 'Osman Öcalan TRT'ye çıkmadı, TRT Kürdi'ye çıktı' diyerek hepimize kahkaha attıran mükemmel şakanızdan tanıyorum'

Gökbakar, Turan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Gökbakar, "Bülent Turan, ben Recep İvedik tiplemesi değilim. Adım Şahan Gökbakar. Komedyenim. Sizi, 'Osman Öcalan TRT'ye çıkmadı, TRT Kürdi'ye çıktı' diyerek hepimize kahkaha attıran mükemmel şakanızdan tanıyorum. Bu arada keşke Recep İvedik'in bazı özellikleri hepinizde olsa. İyi pazarlar" ifadelerini kullandı.