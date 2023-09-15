Sağlıkta şiddet devam ediyor: Hatay'da hamile doktora saldırı

Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. K.E.K, sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadının saldırısına uğradı. 11 haftalık hamile olan doktor, fiziki saldırı sonucu 1 hafta iş göremez raporu alırken, saldırgan gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; olay, gündüz saatlerinde Defne Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede Dermatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. K.E.K., sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadından sırasını beklemesi istedi. Söz konusu talebe sinirlenen G.T. isimli hasta, 11 haftalık hamile doktora saldırdı. Yumruk ve tekmelerle darp edilen doktorun gebeliği tehlikeye girerken, doktora 1 hafta iş göremez raporu verildi.

Bakan Koca: Zanlı gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'ndeki doktora saldıran zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 'Zanlı' olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.

Doktorlar iş bırakacak

Doktora gerçekleşen saldırı nedeniyle Hatay Tabip Odası'nın 1 günlük iş bırakma eylemi yapacağı öğrenildi.

Hatay Tabip Odası bugün saat 12.30'da hastane önünde basın açıklaması yapacak.