Sağlık raporu vermeyen doktor saldırıya uğradı

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki özel bir tıp merkezinde göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapan doktor, sağlık raporu vermediği iddiasıyla hasta ve yakını tarafından saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre; A.C., annesi ve kardeşiyle "gemi adamı belgesi" alabilmek için sağlık raporu almak üzere tıp merkezinde görevli doktor Cüneyt İzzettinoğlu'na gitti.

İzzettinoğlu yaptığı muayenenin ardından, A.C.'nin göz sağlığının gemi adamı belgesi için yeterli düzeyde olmadığını söyledi. İddiaya göre taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma sırasında A.C ve kardeşi, İzzettinoğlu'na saldırdı. Saldırı, tıp merkezinde görevli bir sekreter tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sağlık raporu alarak şikayetçi olan Cüneyt İzzettinoğlu'nun tedavisi sürüyor. (AA)