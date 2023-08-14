Sağlıkta şiddet devam ediyor: Hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp etti

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yakınlarını görmek istedikleri travma odasına alınmayan hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. 6 güvenlik görevlisi darp edilirken, 4 hasta yakını ise gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 18.50 sıralarında Nevşehir Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne 2 hasta getirildi. Hastalar travma bölümünde tedavi altına alındı. Hasta yakınları kalabalık bir şekilde travma bölümüne gelip yakınlarını görmek istedi.

Güvenlik görevlileri, hasta yakınlarının içeri girmesine izin vermeyince tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. Yaşanan olayda 6 güvenlik görevlisi darp edildi.

Güvenlik görevlilerinin şikayeti üzerine hasta yakını 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.