Sağlık meslek örgütleri eylemliliklere başlıyor: 'Türkiye'yi şehir şehir dolaşacağız'

Ankara'da bir araya gelen aralarıda Türk Tabibler Birliği, Sağlık Emekçileri Sendikası, HEKİMSEN, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş, Türk Psikologlar Derneği gibi bir çok sağlık meslek örgütünün bir araya geldiği basın toplantısında sağlık, emek ve meslek örgütleri önümüzdeki dönem yapacakları çalışmaları ve sağlıkta yaşanan sorunları ele aldı.

'Sağlıkta şiddet normalleşiyor'

Sağlıkta şiddetin ve sağlık çalışanlarının maruz kaldığı problemlerin artık normalleştiğine dikkat çeken sağlık meslek örgütleri temsilcileri, günümüzde iktidarın artık sağlıkta şiddeti politik bir enstrüman olarak kullandıklarını ifade etti. Buna bağlı sebeperden dolayı bir çok hekimin mesleği bıraktığı ya da sorunlar yaşadığına dikkat çekilen toplantıda sağlıkta şiddete karşı mücadelenin büyütüleceği ifade ediliyor.

'Hayat pahalılığı bir sağlık sorunudur'

Hayat pahalılığın bir sağlık sorunu olduğunun vurgulandığı toplantıda, içinden geçtiğimiz süreçte hayat pahalılığının yurttaşların sağlığını etkilediği ifade edildi. Yurttaşların sağlıklı beslenemediklerinin ve hayat pahalılığı nedeniyle sağlıklı yaşamanın her geçen gün zorlaştığının ifade edildiği toplantıda, sağlık meslek örgütlerinin bir halk sağlığı sorunu olarak gördükleri hayat pahalılığına karşı mücadele edeceği vurgulandı.

Sağlık emekçilerinin yurtdışına göçü

Sağlıkta şiddetin ve ekonomik sorunun yanı sıra sağlık emekçilerinin gündemlerini belirleyen bir diğer başlık da sağlık emekçilerinin yurt dışına yaptıkları göç oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hekimler için "Bırakın gidiyorlarsa gitsinler" ifadesinin hatırlatıldığı buluşmada, yaşanan sorunun görmezden gelindiği ve Türkiye'de sağlık sistemi açısından ciddi sorunlar teşkil edeceği ifade edildi.

TTB'nin düzenli olarak yayınladığı hekim göçüyle alakalı istatistiklerin her geçen zaman yeni rekorlar kırdığı ifade edilirken, "Temmuz ayında 288 hekim yurt dışına gittiğinde bu bir rekordu. Ancak Ağustos ayından giden hekim sayısı 315. Hekimlerimizin isteyerek değil, mecbur kaldıkları için ülkeyi terk etmek zorunda olduğunun altını çizmemiz gerekiyor" cümlelerine yer verildi.

'Türkiye'de 128 Tıp Fakültesi var. Önemli bir kısmının yeterliliği yok'

Türkiye'de eğitimin ve sağlığın piyasalaşmasına dikkat çeken TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Türkiye'de 128 adet Tıp Fakültesi olmasına rağmen önemli bir çoğunluğunun eğitim verme yeterliliğinin olmadığına dikkat çekti. Fincancı, aynı zamanda bu tür girişimlerin halk sağlığı ya da hekim ihtiyacının planlanmasından ziyade, piyasada ucuz iş gücü olarak hekimlerin yer almasını sağlamak adına yapıldığını ifade etti.

'Türkiye'yi şehir şehir dolaşacağız. Eylemlerimize başlıyoruz'

Türkiye'yi şehir şehir dolaşarak, sahada sağlık emekçilerinin sorunlarının dinleneceği ifade edilen toplantıda, tüm sağlık meslek örgütlerinin kendi özgünlüklerini koruyarak bir arada çalışmalarının önemine dikkat çekildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptığı konuşmada "Diyojen’in feneriyle insan araması gibi, biz de fenerimizle haklarımızı arayacağız. Nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşuyoruz. Bir mücadele programını oluşturuyoruz. Önümüzdeki iki ay boyunca illerde buluşmalar yapacağız. Meslektaşlarımız ile sorunlarımızı konuşacak, taleplerimizi ortaklaştıracağız. Kasım ayında büyük bir miting ile sözümüzü yükselteceğiz. Haklarımızı alamadığımız durumda iş bırakma da dahil olmak üzere yeni eylemlere yöneleceğiz" dedi.

Toplantıya katılan kurumlar şöyle: Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen), Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der)."