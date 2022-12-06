Sağlık emekçisini darp eden saldırganın 10 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Ümraniye Devlet Hastanesi'nde sağlık emekçisi Mustafa Yaşar'ın burnunu kırdığı gerekçesiyle yargılanan Hakan Coşkun'a 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

DHA'nın haberine göre; Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada dinlenen tanık Emine S.A., "Ben veznede memur olarak çalışıyorum. Olay günü sanık Hakan Coşkun tedavi odasından çıkıp bir süre bekledi. Daha sonra hemşire arkadaşımız Mustafa Yaşar çıkınca adını sordu. Mustafa Yaşar niçin sorduğunu sorunca, 'Seni ilgili yerlere şikayet edeceğim' dedi. Mustafa Yaşar da 'Sen şikayetini yap, onlar beni bulur' dedi. Bunun üzerine sanık Hakan Coşkun hemşireye kafa atıp hızla kaçtı. Benim gördüklerim bundan ibarettir" dedi.

Sanık Hakan Coşkun savunmasında, "Aleyhe olan beyanları kabul etmiyorum. Ben hemşirenin ismini sorduktan sonra, direkt üzerime geldiğini hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Hapis cezasıyla cezalandırılması istendi

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında olay tarihinde sanığın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Mustafa Yaşar ile tartıştığı, sonrasında 'kafa atarak', basit tıbbi müdahale ile giderilemez ve vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde yaraladığını belirtildi. Sanık Hakan Coşkun'un 'Tehdit' suçundan beraati, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay 15 günden 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mahkeme sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.