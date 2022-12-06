Musa Anter davasının da sanığı Hamit Yıldırım’a hapis cezası

Diyarbakır’da 20 Eylül 1992 tarihinde katledilen gazeteci ve yazar Musa Anter’in (Apê Musa) ölümüne ilişkin açılan davada, tetikçi olarak yargılanan Hamit Yıldırım, 29 Haziran 2012’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve 5 yılın ardından 2017 yılının Haziran ayında tahliye edilmişti.

MA’nın haberine göre; Musa Anter davası, 21 Eylül’deki 37’nci duruşmada 30 yıllık sürenin dolduğu gerekçesiyle zaman aşımı nedeniyle düşürülürken, tetikçi olarak yargılanan Hamit Yıldırım hakkında, alacak verecek nedeniyle şubat ayında amcasının oğlu Ekrem Yıldırım’ı yaraladığı için dava açıldı. “Kasten yaralama” suçundan açılan davanın karar duruşması Şırnak Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Yıldırım suçu başkasına attı

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada, sanık ve mağdur ile avukatları hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık Hamit Yıldırım, üzerine atılı suçlamayı reddederek, suçu başkasının işlediğini ileri sürdü. Yıldırım, beraat talebinde bulundu.

Ardından dinlenen mağdur Ekrem Yıldırım, Hamit Yıldırım ile şahsi bir sorunu olmadığını ifade ederek, “Ancak babam ile aralarında alacak verecek meselesi vardır. Olay günü de bu meseleyi konuşmak için Nadir Şanlı’nın evinde buluşmuştuk. Taraflar orada konuşurken, tartışma çıktı. Kavgaya dönüştü. Hamit Yıldırım orada bulunan plastik sehpayı alarak benim yüzüme vurdu. Burnumdan ve kaşımdan yaralandım. Hamit Yıldırım’ın beyan ettiği gibi Mehmet Yıldırım’ın bana sehpa fırlatması mümkün değildir. Ben sanıktan şikayetçiyim” dedi.

Savcı cezalandırılmasını istedi

Yapılan savunmaların ardından mütalaasını hakime sunan savcı, Hamit Yıldırım’ın TCK 86/1, 3-e, 87/1-c maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

Üç yıl dokuz ay ceza verildi

Kararını açıklayan hakim, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek Hamit Yıldırım’a “kasten yaralama” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.