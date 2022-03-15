Sağlık emekçilerinin grevinde 2. gün: ‘Gidecek olan kim olacak, göreceğiz...’

14 Mart Tıp Bayramı’nda hakları ve talepleri için greve çıkan hekimler ve tüm sağlık emekçilerinin grevi, ikinci gününde de basın açıklamaları ve eylemlerle devam etti.

Mobbing, baskı ve şiddetin yanı sıra artan ekonomik kriz ve hayat pahalılığının yarattığı tabloya karşı uzun zamandan beri iş bırakma ve eylemler örgütleyen farklı meslek örgütleri ve sendikalardan birçok sağlık çalışanı, taleplerine karşılık hiçbir adım atılmaması sonucunda, Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Aile Hekimleri Federasyonu’nun çağrısıyla 14-15-16 Mart günlerini kapsayan üç günlük iş bırakma eylemi kararı aldıklarını açıklamışlardı.

Grevin ilk günü Cerrahpaşa’da geniş katılımla gerçekleşen yürüyüş ve eylemin ardından, ikinci gün Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde buluşan sağlık çalışanları, basın açıklamasında, sadece grev günlerinde değil, sağlık alanını bu hale getirenler gidene kadar her gün aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini duyurdular.

‘Asistan hekimlerden yoğun katılım...’

Pandemi koşullarıyla birlikte sorunları daha da artan asistan hekimlerin greve katılımı ise dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Hastane yönetimi ve uzman hekimler başta olmak üzere, birçok şekilde mobbinge maruz kalan ve greve katılmamaları yönünde şiddetli baskılarla mücadele eden asistan hekimlerin gösterdiği direnç, olumsuz çalışma koşulları, reva görülen sefalet ücretleri ve her gün daha da artan şiddet gibi başlıklarda asistanların neler yaşadıklarına ilişkin fikir veriyor.

‘Gidecek olanın kim olacağını göreceğiz...’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” dediği asistan hekimler adına İstanbul Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu’ üyesi Tahsin Çınar, grevin ilk gününün sonunda soL’a konuştu:

Asistan hekimler olarak 14 Mart Tıp Bayramı’na ciddi sorunlarla girdiklerini belirten asistan hekim Tahsin Çınar, Erdoğan’ın “giderlerse gitsinler” sözünün meslektaşları nezdinde de ciddi bir tepkiyle karşılandığının altını çizdi. Çınar, yaptığı açıklamada, “gitmeyi değil, hakları için sonuna kadar mücadele etmeyi düşündüklerini ve gidenin kim olacağını hep birlikte göreceklerini” sözlerine ekledi.

‘Kamucu sağlık hizmeti ve haklarımız için mücadeleyi sürdüreceğiz’

İş bırakma eylemlerinin ikinci gününde Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi girişinde yapılan basın açıklaması öncesinde Genel Sağlık-İş sendikası adına soL’a konuşan uzman doktor Ali Haydar Temel ise kamu hastanelerinde hekimlerin ucuz iş gücü olarak özel sektörün kucağına itilmeye çalışıldığını söyledi.

Temel, her türlü özelleştirme ve dayatmaya karşı, haklarını almak için mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

'Gitmemizi söyleyenlere inat, halkın sağlık hakkını savunacağız...'

Grevin ikinci gününde soL’a görüşlerini açıklayan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ise yaptığı açıklamada, “aylardır, sağlıkta şiddete karşı yasal düzenlemeler ve özlük haklarının iyileştirilmesi için eylemlilik halinde olduklarını” vurguladı.

Prof. Dr. Tükel şöyle konuştu:

“Bu ülkeden gitmemiz söylendi. Bizim cevabımız burada kalacağız şeklinde oldu. Her koşulda halkın sağlık hakkını savunmak için mücadeleye devam edeceğiz".



