Sağlık emekçilerine yapılan vardiya dayatmasına hemşirelerden tepki: Reddediyoruz!

Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle kamu hastanelerinde işçi statüsünde çalışan sağlık emekçilerinin toplu sözleşmelerinde yer alan gece mesai zammı gasp edilmek istenmiş, bunun için işçilerin 3’lü vardiya sistemine geçmeleri dayatılmıştı.

Bugün Adana’da, Cumhurbaşkanlığı’nın tasarruf tedbirleriyle ilgili genelgesi gerekçe gösterilerek, kamu hastanelerinde 3’lü vardiya sistemine geçilmesi yönünde adım atıldı. Balcalı Hastanesi Başhekimliği tarafından idari müdürlüklere gönderilen yazıya karşı hastanede çalışan emekçiler bir bildiri hazırladı.

Patronların Ensesindeyiz 4/D Hemşireler Komitesi tarafından kaleme alınan bildiride “Gece mesaisi ödemeyen kurumun, hemşireleri 3’lü vardiya sistemine dayatmasını reddediyoruz” vurgusu yapıldı.

Bildirinin tamamı: