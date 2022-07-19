Sağlık emekçilerine silah doğrulttu, serbest bırakıldı

Mersin Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden bir hastanın yakını, acil servis girişinde polis memurunun silahını alarak silahı sağlık emekçilerine ve polise doğrultu. Saldırganın girişimi, silahın emniyetinin kapalı olması nedeniyle önlendi. Saldırgan ise olayın ardından serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, olaya dair açıklamada bulunan Genel Sağlık İş Mersin Temsilcisi Gürbüz Şen, "Tehdit, hakaretler savuran bu şahısın görevli polis memurunun silahını alması, içerde bulunan sağlık çalışanları ve görevlilere doğrultup ateş etmek istemesi ve zorla elinden silahın alınması ve sonrasında ise serbest bırakılması kabul edilebilir değildir" dedi.

Şen sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı şahıs başka bir yerden temin edeceği bir silahla yarım bıraktığı işi tamamlamak için geri gelebilir ve bir faciaya sebep olabilirdi. Sorumlular hakkında soruşturma açılmasını ve şahsı derhal gözaltına alınmasını talep ediyoruz. Gözaltı işlemi için sağlık çalışanlarının öldürülmesi mi beklenmektedir?”