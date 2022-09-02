Sağlık emekçilerinden soruşturma tepkisi: 'Bunu tehdit olarak algılayın ki bir daha böyle eylemlere kalkışmayın'

Muğla Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Muğla Aile Hekimleri Derneği, Muğla Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile Muğla Dişhekimleri Odası tarafından Muğla İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılarak, haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Muğla Postası'nın haberine göre, emek meslek örgütlerinin çağrısıyla iş bırakma eylemleri yaptıkları gerekçesiyle Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından haklarında soruşturma başlatıldığını belirten Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, yaklaşık 400 kişinin soruşturma geçirdiğini söyledi.

'Bizi soruşturmalarla tehdit ediyorsunuz'

Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, İl Sağlık Müdürlüğü'nün sağlık emekçileri hakkında soruşturma başlatması hakkında şöyle konuştu:

“İl Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışanları hakkında soruşturma başlatmış durumda. Bu soruşturmalarla bizi korkutmaya, yıldırmaya, mücadelemizden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Yanlış yapıyorlar, bu soruşturmalarla bizi mücadelemizden vazgeçiremeyeceksiniz. Sağlıkta şiddet protestomuza ve eylemlerimize devam edeceğiz. Daha güvenceli sağlık ortamında çalışmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekirse yine grev yapacağız. Bu soruşturmalar etkisiz kalacak. Bu kararı vermekle hata yaptınız. Bunun sonucunu da göreceksiniz. Bizi soruşturmalarla tehdit ediyorsunuz. Biz de sizi yapacaklarımızla tehdit ediyoruz. Bunu tehdit olarak algılayın ki bir daha böyle eylemlere kalkışmayın. Yasadan kaynaklanan örgütlerimizin kararlarına uyarak biz bu eylemleri yapıyoruz. Bir kişinin kararıyla yapmıyoruz."

'Örgütlerimiz tarafından dava edilecektir'

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı işlemlerin hukuksuz olduğunu belirten Şahin, verilecek olan cezaların örgütler tarafından dava edileceğini duyurarak sözlerine şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere ülke genelinde tüm sağlık çalışanları sağlıkta şiddete karşı gerçek önlem ve yaptırımlar için, adil ve tümüyle emekliliğimize yansıyan ücret talebimiz için, güvenli ve insanca çalışma koşulları için, 30 Haziran ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi için 14, 15, 16 Mart, 15 Haziran ve 30 Haziran, 1 Temmuz tarihlerinde demokratik hakkımızı kullanarak iş bıraktık.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğünün bu iş bırakmalarla ilgili olarak yaklaşık 400 hekim, ebe, hemşire hakkında disiplin soruşturması başlattığını öğrenmiş bulunmaktayız. Danıştay idari dava daireleri kurulunun 20.03.2014 tarih ve 975 sayılı kararında 'üyesi bulunduğu sendikanın kararına uyarak göreve gelmeme eylemine katılan kişinin bu faaliyetinin sendikal faaliyet olarak kabul edilmesi ve ceza tesis edilmesinde hukuka uyarlılık görülmediği' açıkça ifade edilmiştir. Sağlık bakanlığımız da 07.01.2022 tarih ve 161 sayılı yazısında bu Danıştay kararına atıfta bulunarak sendika kararı ile iş bırakmalarda ceza tesis edilmemesi gerektiği konusunda görüş bildirmiştir. Bu karar ve görüşlere rağmen Muğla İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı işlemler hukuksuz olup verilecek olan cezalar örgütlerimiz tarafından dava edilecektir."

'Mücadeleye devam edeceğiz'

Şahin sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Ayrıca verilen cezalar, sayın bakanımız tarafından defalarca müjde tweetleri ile duyurulan teşvik ödemelerinin de kesilmesine yol açacak ve bir fiile iki ceza verilerek ayrıca başka bir hukuksuzluğun da önü açılacaktır. Biz bu açıklamaya katılan sağlık örgütleri olarak bu işlemler karşısında kararlılık ve direncimizin artacağını, sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bildiririz. Ayrıca sorumlular hakkında 6023 sayılı kanuna istinaden tabip odası faaliyetlerini engellemek fiiliyle Muğla Tabip Odasına başvuracağımızı, sendikal faaliyetleri engellemek fiiliyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı ve il insan hakları kuruluna da konuyla ilgili olarak şikayette bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz."