Sekiz ayda yurt dışına gitmeye yönelik başvuruda bulunan hekim sayısı belli oldu

Türk Tabipler Birliği (TTB), sağlık emekçilerinin yurt dışında çalışabilmesi için gereken "iyi hal belgesi"ne yönelik başvuruların 2022 yılının ilk sekiz ayında 1683'e ulaştığını açıkladı.

2022 yılının ilk sekiz ayında yapılan 1683 başvurudan 889'u uzman hekimler tarafından yapılırken, 794 başvuru ise pratisyen hekimler tarafından yapıldı.

2022 yılının ağustos ayı ise tüm zamanların en fazla başvuru yapılan ayı oldu. Ağustos ayında toplam 281 sağlık emekçisi "iyi hal belgesi" için başvuruda bulundu.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan TTB, “Hekimlerin ağır ve güvensiz çalışma şartları nedeniyle yurt dışına göçü artarak sürüyor. Sağlıklı bir gelecek için mücadeleye devam!” ifadelerine yer verdi.