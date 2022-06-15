Sağlık emekçileri yasa tasarısını reddediyor: Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz!

Sağlık meslek örgütleri ve sendikaları bugün TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen yasa teklifine karşı Türkiye genelinde 'G(ö)rev'e çıktı, aciller dışında sağlık hizmetini durdurdu. Sağlık emekçileri iş bırakırken hastane önlerinde basın açıklamaları yapıldı.

İstanbul'da İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri "Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı.

'Tasarının içi boş'

Basın açıklamasında konuşan Genel Sağlık-İş İstanbul Şube Başkanı Deniz Korkmaz "İktidar bize sürekli şunu söyledi: Biraz daha sabredin, dişinizi sıkın. Tüm branşlarda iyileştirme yapılacağı şeklinde sürekli vaatte bulundular. Bugün gelinen noktada komisyonda kabul edilen ve Meclis'te görüşülecek olan yasa tasarısını incelediğimiz zaman bunun tamamen içinin boş olduğunu, bu zamanın sadece sağlık emekçisini oyalamak için geçirildiğini görmüş durumdayız" dedi.

'Sağlık emekçileri kiralarını ödeyemiyor'

Korkmaz "Bugün özellikle büyük şehirlerde bir sağlık emekçisi artık maaşının tamamını da ödese kirasını ödeyemez duruma gelmiştir. Kiralar 8-10 bin liralar seviyesine gelmiştir. Tıpkı öğrencilik dönemlerindeki gibi üç beş arkadaş bir araya gelip ev tutarak barınma sorununu aşmaya çalışmaktadırlar. Bu durum 20 yıllık AKP iktidarının bütün sağlık politikalarının çöktüğünün, sağlıkta dönüşüm balonunun patladığının br göstergesidir. Artık kuru laflara, yalanlara karnımız toktur" dedi ve sağlık emekçilerine birlikte mücadele çağrısında bulundu.

İstanbul Tabip Odası, Genel Sağlık-İş ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın da içinde bulunduğu çok sayıda hekim ve sağlık emekçisi örgütünün katıldığı eylemde Meclis'te komisyonlardan geçen yasa teklifinin göstermelik olduğu ve sağlık çalışanlarının yaşadığı krize çözüm olmadığı vurgulandı.

Sağlık hizmeti istisnalar dışında verilmiyor

Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar 15 Haziran'da (bugün) çıkacakları 'G(ö)rev' etkinliğinde acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımına devam edileceğini, ayrıca bu süreçte COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvuruların geri çevrilmeyeceğini, COVID-19 ile ilgili işlemlerin sürdürüleceğini duyurmuştu. Bu istisnalar dışında sağlık hizmeti bugün boyunca verilmeyecek.

Ankara'da Hacettepe önünde eylem: 'Hekimler açlık sınırının altında ücretlerle geçinmek zorunda'

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi önünde yapılan basın açıklamasına; Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hekim Birliği Sendikası, DEV-Sağlık İş Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Ankara Aile Hekimleri Derneği, Ankara Diş Hekimleri Odası, Demokratik Sağlık Sendikası destek verdi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, sekiz aydır hakları için eylemler düzenlediklerini belirterek “Özlük haklarıyla ilgili hekimler ve emekli hekimler yoksulluk sınırının altında ve açlık sınırının altında ücretlerle geçinmek zorunda bırakılıyor. Tüm sağlık meslek grupları da aynı şekilde sağlıkta şiddetin çözülmesi, malpraktisin gerçekten yaşanmaması ve yeterli insanca yaşayabileceğimiz ücretlerin verilmesi için meslek örgütleri eylemlerine devam ediyor. Sonuç alıncaya kadar da bırakmayacağız” dedi.

İzmir'de Konak'ta basın açıklaması

AKP iktidarının "müjde" diye sunduğu yasa tasarısına tepki gösteren sağlık emekçileri İzmir'de de iş bıraktı.

Konak'taki İzmir İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplanan sendika ve meslek örgütlerine üye sağlık emekçileri, "Emek bizim, söz bizim" ve "Sermayeye değil sağlığa bütçe" sloganları attı. Sağlıkçılar, "Yoksulluk sınırı altında yaşamayı kabul etmiyoruz", "Sağlık haktır, satılamaz" yazılı dövizler taşıdı.

11 sağlık ve meslek örgütü adına açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, "Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken; nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu" dedi.

'Emek bizim söz bizim'

Sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından yapılan ortak basın açıklaması şöyle:

“Biz, ‘Başka Kâmil Furtunlar Ersin Arslanlar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz’ diyen hekimleriz. Biz, gecesi gündüzü olmayan bir meslek grubuyuz. Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayanlarız. Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlarız. Biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilen hekimleriz. Biz disiplin soruşturmaları, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle, mobbing ile baskı altına alınmaya çalışılanlarız.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen; biz hekimler olarak ‘Giderlerse gitsinler’e boyun eğmeyi reddedenler; hekimliğin beyazını karanlığa ışık yapanlar ‘Artık yeter!’ diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olarak hekimler, sağlığı üreten tüm bileşenler…

Yoksulluk sınırı altı ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı ‘Sözümüz var!’ diyoruz. Yeni yasa tasarısıyla yeniden farkına vardığınız gibi Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür.

Aylar süren oyalamanın ardından, gasp yasa tasarısıyla hekimlerin emeğiyle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin yaptığınız biz hekimlere performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin biz hekimlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlik olduk.

Bugünkü G(ö)REV eylemimiz bir itirazdır! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar tüm hekimler hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen hekimler olarak, sağlığı üreten tüm bileşenler olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Emek bizim söz bizim! Hekimler Birlik Oldu! Sağlıkta Performans Ölüm Demektir! Sağlıkta Şiddet Sona Ersin! Emek Bizim Söz Bizim! Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir yere Gitmiyoruz!”

Sağlık emekçilerinin eylemlerinden kareler:

Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Konak

Hatay

Ankara Dışkapı Hastanesi