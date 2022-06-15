Çeşitli sağlık meslek örgütleri “Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” başlığıyla iş bıraktı.
"Beyaz G(ö)REV etkinliği"ni ve basın açıklamasını soL TV canlı yayınladı.
Ali Mert Canel
Haber Merkezi
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Sağlık emekçileri iş bıraktı: G(ö)revdeyiz uyarıyoruz!
Sağlık emekçileri 'Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!' diyerek bugün iş bıraktı.
Haber Merkezi
Çeşitli sağlık meslek örgütleri “Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” başlığıyla iş bıraktı.
"Beyaz G(ö)REV etkinliği"ni ve basın açıklamasını soL TV canlı yayınladı.