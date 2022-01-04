Sağlık Emekçileri Sendikası: Bu ekonomik düzen bir toplum sağlığı sorunudur

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), kamu çalışanlarına yapılan ücret artışı ve enflasyon verileri karşısında gerileyen ücretlerle ilgili bir araştırma yaptı.

SES tarafından yapılan açıklamada “2021 aralık ayı enflasyonu TÜİK’e göre 13,59, EnaGRUP’a göre 19,5 çıkmıştır, ocak ayındaki enflasyonun aralık ayının enflasyon oranının yarısı dahi olsa bu verilen zamlar eriyecektir. Kaldı ki ocak ayı enflasyon oranı aralık ayının üstünde çıkması beklenmektedir. Kamu emekçileri 6 aylık dönemin 5 ayında eriyen gelirlerine şahit olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

SES’in “Bilgi Notu” olarak yayınladığı veriler ve yorumların bir kısmı şu şekilde:

'Bakan gözüne bakarak faturaları ödesin'