Sağlık Emekçileri Sendikası: Bu ekonomik düzen bir toplum sağlığı sorunudur

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), kamu çalışanlarına yapılan ücret artışı ve enflasyon verileri karşısında gerileyen ücretlerle ilgili bir araştırma yaptı.
SES tarafından yapılan açıklamada “2021 aralık ayı enflasyonu TÜİK’e göre 13,59, EnaGRUP’a göre 19,5 çıkmıştır, ocak ayındaki enflasyonun aralık ayının enflasyon oranının yarısı dahi olsa bu verilen zamlar eriyecektir. Kaldı ki ocak ayı enflasyon oranı aralık ayının üstünde çıkması beklenmektedir. Kamu emekçileri 6 aylık dönemin 5 ayında eriyen gelirlerine şahit olacaktır” ifadeleri kullanıldı.
SES’in “Bilgi Notu” olarak yayınladığı veriler ve yorumların bir kısmı şu şekilde:
'Bakan gözüne bakarak faturaları ödesin'
- Sağlık emekçilerine verilecek zam ile iktidar kamu emekçilerin faturalarını bakanın gözüne bakarak ya da samimiyeti ile ödemesini önermektedir.
- Biz sabit gelirliler her çarşı pazara çıkışımızda esnafın abla/abi döviz arttı, enflasyon arttı diye alım gücümüzde anlık hissettiğimiz enflasyonun maaşlarımıza artışını 6 aylık dönemler halinde beklemekteyiz.
- Açıklanan enflasyon zamları ile bağımsız kurumların enflasyon oranları arasındaki fark ise bizlerin TÜİK eliyle nasıl yoksullaştığımızı göstermektedir.
- Sayılar rakamlar hükümet ve yetkili sendika tarafından allanıp pullanıp satılırken, satılan sağlık emeği olmaktadır.
- Rakamların ortaya koyduğu sefalet düzeyini bir kez daha kamu oyu ile paylaşıyoruz.
- Devlet memurlarına yapıldığı ifade edilen yüzde 30,5’lik zammın yüzde 22,9 2021 ikinci 6 aylık döneminde yaşadığımız kayıp.
- 2022 yılı ocak ayı itibariyle asıl olan zam yüzde 7,5 bu zamla memurlar 6 ay enflasyona ezilmeden yaşaması mümkün değil.
- Örneğin 2021 Temmuz zammını ele alırsak enflasyon oranı dışında yapılan yüzde 3’lük zam temmuz ayında gerçekleşen 1,8’lik, ağustos ayında gerçekleşen 1,12’lik zamla erimiştir. EnaGRUP’a göre ise verilen zam sadece temmuz ayında gerçekleşen yüzde 4,89 zam ile erimiştir.
- 2021 aralık ayı enflasyonu TÜİK’e göre 13,59, EnaGRUP’a göre 19,5 çıkmıştır, ocak ayındaki enflasyonun aralık ayının enflasyon oranının yarısı dahi olsa bu verilen zamlar eriyecektir. Kaldı ki ocak ayı enflasyon oranı aralık ayının üstünde çıkması beklenmektedir.
- Kamu emekçileri 6 aylık dönemin 5 ayında eriyen gelirlerine şahit olacaktır.
- 2021 yılı kaybımıza bakarsak dörtte bir lisans mezunu hemşirenin geliri ocak ayında yoksulluk sınırının yüzde 68’i düzeyindeyken aralıkta oran yüzde 46’ya gerilemiş. Ocakta 797 dolar düzeyinde gelire sahip iken aralıkta geliri 421 dolara gerilemiş. Ocakta 13,5 gram altın düzeyinde gelire sahip iken bu gelir aralıkta 7,2 grama gerilemiştir.
- Bu ekonomik düzen toplum sağlığı sorunudur, sadece kamu emekçileri değil tüm emekçiler insanca yaşam düzeyine erişim sorunu yaşamaktadır. Bu durum iktidarın tüm emekçileri asgari yaşam standardına mahkum ederek ekonomik büyüme değil yandaşa rant dağıtımı esaslı ekonomik sistemini sürdürme temellidir.