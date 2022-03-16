Sağlık emekçileri bugün de iş bıraktı: 'Mücadeleye devam edeceğiz'

14 Mart Tıp Bayramı'nda iş bırakma eylemine başlayan sağlık emekçileri bugün eylemlerinin 3. günde de taleplerini tekrarladı.

Genel Sağlık-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Sağlıkta şiddetin sona ermesi, tüm sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebimize dikkat çekmek amacıyla acil sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde (Acil Servis, acil ameliyatlar, yoğun bakım ve diyaliz üniteleri) tüm yurtta 3 gün iş bıraktık" denildi.

'Mücadeleye devam edeceğiz'

Yurdun dört bir köşesinde iş bırakan Genel Sağlık-İş üyesi sağlık çalışanları, işyerlerinde basın açıklaması düzenleyerek taleplerini dile getirdi.

3 gün iş bırakma eyleminin ardından konuşan sendikanın Genel Başkanı Derya Uğur, “Vaat değil icraat bekliyoruz. Emeğimizden daha büyük bir güç yoktur. Şiddet son bulana, emeklerimizin karşılığını alana kadar kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.