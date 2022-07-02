Sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı: Kendilerini ambulansa kilitlediler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sağlık ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'göğüs ağrısı' ihbarıyla verilen adrese gitti. Caner D. adlı hastayı koluna girip, ambulansa kadar getiren ekipler, sedyeye uzanmasını istedi. Sedyeye yanlış uzanınca kendisini uyaran sağlık görevlilerine küfredip, tehdit eden Caner D., tedavi olmak istemediğini belirterek, başka bir ambulansın gelmesini istedi.

DHA'nın haberine göre, ambulanstan indikten sonra da küfürlere devam eden Caner D., Acil Tıp Teknisyeni Musa Özbay'a saldırdı. Caner D.'nin darbelerinden korunmak isteyen Özbay eliyle ittirdi. Bunun üzerine Caner D., bu kez yerden aldığı kaldırım taşıyla Özbay'a saldırıp yere düşürdü.

Caner D., yere düşürdüğü Özbay'ı tekme atarak darp etti. Diğer 2 sağlık personeli ise saldırıdan korunmak için kendilerini ambulansa kilitledi. Caner D.'nin attığı kaldırım taşı ambulansın camını kırdı, kaportasına zarar verdi.

Saldırı anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken olay sonrası kaçan Caner D. aranıyor.