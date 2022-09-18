Sağlık durumunun kötü olduğu iddialarının ardından Hamaney'den fotoğraf

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hastalandığı ve sağlık durumunun iyi olmadığı yönünde iddialar barındıran raporun ortaya çıkmasının ardından, Hamaney halka hitap etti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in servis ettiği fotoğraflarda, Hamaney'in dün başkent Tahran'da halka hitap ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öne sürüldü. Hamaney'in fotoğraflarda ayakta olması, ancak konuşması sırasında maske takması dikkat çekti.

The New York Times'ta cuma günü yayımlanan haberde, Hamaney'in geçen hafta hastalandıktan sonra tüm toplantılarını iptal ettiğini, ancak sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtmişti. Basında yayımlanan raporlarda, Hamaney'in sağlık durumunun kötü olduğu ve hastanede bulunduğu ileri sürülmüştü.