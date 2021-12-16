Sağlık durumu kötüye giden Aysel Tuğluk'un ağabeyinden açıklama

2016 yılının Aralık ayında tutuklanan ve Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan eski milletvekili Aysel Tuğluk’un sağlık durumunun bir süredir kötüye gittiği dile getirilirken, avukatları Tuğluk için infaz erteleme sağlanmasını istemişti.

HalkTV'den İsmail Saymaz'a konuşan Tuğluk'un ağabeyi Alaattin Tuğluk önceki günkü açık görüşten karamsar ayrıldığını ifade etti.

Alaattin Tuğluk şöyle konuştu:

"Kardeşimi iyi görmedim. Soruyu 3-4 kez soruyor. Bazı şeyleri hatırlamıyor. Mesela, aileden birisini soracak. 'Kimdi, kimdi?' diyor. Onlar yakın insanlar, tanımaması mümkün değil. Endişem, bunun ilerlemesi, geri dönülemez bir yere gelmesi, kardeşimi kaybetmemiz... Yol yakınken, tedavi istiyorum. Bir heyet daha incelesin ve ona göre karar verilsin. Şu an 1-2 ilaç veriliyor. Yeterli değil. Tedavisi biter, sonra gider yatar."

'Aysel'in cezaevinde olması annemi yıktı'

Ailede demans hastalığı olmadığını söyleyen Alaattin Tuğluk durumu neyin tetiklemiş olabileceğine ilişkin soruyaysa şu yanıtı verdi:

"Annem dul kaldığında 28 yaşındaydı. Aysel'le beraber büyüdüler. Aysel, her şeyiydi. Aysel'in cezaevinde olması annemi yıktı. Aysel, 'Benim yüzümden öldü' diye düşünüyor. Bir de cenazede olanlar... Benim düşüncem, Aysel'in mezarın başında ağlaması gerekiyordu. Yaşadığı suçluluğu belki de toprağa dökecekti. Bunu yapamadı."