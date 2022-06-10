Sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi komisyondan geçti

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi"nin görüşmeleri, bugün yaklaşık 10 saat süren çalışmayla tamamlandı ve teklif kabul edildi.

ANKA'nın haberine göre teklifteki detaylar şöyle: