Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmiyor: Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı

Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti özel güvenlik engelledi. Sağlık çalışanları hastanede mahsur kaldı.

Haber Merkezi

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet devam ediyor. Dün yayınlanan bir videoda, bir hastanın hemşireye uyguladığı şiddet görüntülenmişti. Tepki çeken görüntülerin üzerinden 24 saat geçmeden bu defa Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde yeni bir şiddet girişimi daha yaşandı.

Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet girişimini yayımladı. Sağlık çalışanlarının bulunduğu odaya zorla girmek isteyen grup, küfür ve tehditler savurarak kapıyı zorladı.

Özel güvenliğin müdahalesi ile durdurulan saldırganlar, küfür ve tehdit savurmaya devam etti.

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