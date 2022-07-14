Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmiyor: Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet devam ediyor. Dün yayınlanan bir videoda, bir hastanın hemşireye uyguladığı şiddet görüntülenmişti. Tepki çeken görüntülerin üzerinden 24 saat geçmeden bu defa Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde yeni bir şiddet girişimi daha yaşandı.
Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet girişimini yayımladı. Sağlık çalışanlarının bulunduğu odaya zorla girmek isteyen grup, küfür ve tehditler savurarak kapıyı zorladı.
Yer: Batman Beşiri— Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği (@SaHaDernegi) July 14, 2022
Ülkenin her yanından hergün şiddet görüntüleri geliyor!
Can güvenliğimiz yok
Korkuyoruz ,bizleri bu şehir eşkiyalarından kim koruyacak @drfahrettinkoca ?
Hiç Utanmanız yok mu? #SağlıktaTerör pic.twitter.com/fVkPdCDv8e
Özel güvenliğin müdahalesi ile durdurulan saldırganlar, küfür ve tehdit savurmaya devam etti.