Sağlık emekçilerine bir saldırı daha!

Adana'da birbirlerini yaralayan iki grup, dün akşam saatlerinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Acil serviste de iki grup arasındaki kavga sürerken, araya giren güvenliklerin de darp edildiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası hastaneden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde hastanemizin acil servisinde yaşanan iki grubun kavgasında, Çocuk Acil Servisi’nde de görevli bir doktorumuz olay sırasında kavgaya karışan biri tarafından boğazı sıkılmak suretiyle darbedilmiştir. Görevli doktor arkadaşımız emniyet birimlerine şikayetçi olmuştur. Sağlıkta şiddetin son bulması dileğiyle doktor arkadaşımız nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.