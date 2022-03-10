Sağlık çalışanına şiddete yeni ceza: ‘Tutuklama sebebi...’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AKP'nin hukukçu milletvekilleri arasında bir toplantı yapıldı.

Görüşmede sağlık personeline yönelik şiddet suçuna getirilecek yeni yaptırımların masaya yatırıldığı ve iki bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan yeni taslak ile sağlıkçıya karşı işlenen şiddetin ‘katalog suç’ kapsamına alınacağı öğrenildi.

Buna göre, bu kapsamdaki suçlar, tutuklama sebebi sayılıyor olacak ve taslağın yasalaşması hâlinde doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçların faillerinin tutuklu yargılanmalarının önü açılacak.

Ayrıca sağlıkçıya karşı işlenen şiddet suçlarında verilecek hapis cezasının alt sınırı da artırılacak.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; hem kadına karşı hem de sağlık personeline karşı şiddette iyi hâl indirimi de uygulanmayacak. Hâkim, ceza indirimi kararı verirse, somut gerekçe belirtmek zorunda olacak.

Öte yandan, hatalı tedavi uyguladıkları iddiasıyla doktorlara karşı açılan tazminat davalarına da tedbir geldiği öğrenilirken, bunun için Sağlık Bakanlığında bir kurul oluşturulacak. Doktorun kusuru olup olmadığına bu kurul karar verecek.

Eğer doktor kusurluysa görevden uzaklaştırılabilecek ancak tazminatı devlet karşılayacak. Doktorun kusurlu olmamasına kanaat getirilirse, herhangi bir şey olmayacak.