Sağlık çalışanı bakanlık önünde kendini ambulansa kilitledi!

Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde sağlık çalışanı kendisini ambulansa kilitledi.

Tele1'deki habere göre sağlık çalışanı "Eylemi neden yapıyorsunuz" sorusuna, "Hasta haklarını savunmak adına eylem yapıyorum. Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat hastayı teslim edemedim. Sağlık Bakanı'nın gelmesini istiyorum! Ben bunu yapamıyorsam vatandaş ne yapsın. Sağlık Bakanı buraya gelsin. Oksijen tüplerini açtım" yanıtını verdi.

Sağlık çalışanını ikna etmek için bakanlık yetkilileri olay yerine geldi. Ardından sağlık çalışanı araçtan indirilerek ambulans Sağlık Bakanlığı önünden çekildi.

Polis, kendisini ambulansa kilitleyen sağlık çalışanını görüntüleyen gazetecileri de olay yerinden uzaklaştırdı.