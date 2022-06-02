Hekimler ülkeyi terk etmeye devam ediyor: Son 5 ayda 936 hekim başvuru yaptı

Türk Tabipleri Birliği'nden (TBB) yurtdışında görev yapmak için gerekli olan belgeyi talep eden hekimlerin sayısı her ay giderek artıyor. Belge edinen hekim sayısı 2022’nin ilk 5 ayında toplam 936'ya ulaştı. Bunların 491'iyse uzman.
Mayıs ayında yurtdışına gitmek için belge alan hekim sayısı 161'i bulurken, ilk sırada 7 kişiyle aile hekimleri geldi. Acil tıp ile anesteziyoloji ve reanimasyon bölümlerinden 6'şar, iç hastalıkları ile ruh sağlığı ve hastalıkları bölümlerinden 5'er, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, plastik cerrahi ve radyoloji bölümlerindense 4'er hekim belge başvurusunda bulundu.
Bu yıl sonuna kadar toplam sayının 2 bin 500'e ulaşacağı tahmin ediliyor.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut'la gitmek için başvuru yapan hekimler arasındaki uzmanlık alanlarının dağılımını ve hekimlerin yurtdışına gidişindeki artışın nedenlerini konuştuk. "Günde 10 ameliyatı, 100 hastayı bir hekimin önüne yığarsa sistem elbetteki sağlık sistemi sorunlu yürür" diyen Bulut, yurtdışına çıkmak için başvuru yapanlar arasındaki uzman sayısındaki artışa da dikkat çekti.
'Sayı giderek artıyor'
Vedat Bulut şunları söyledi: