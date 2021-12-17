Sağlık Bakanlığı'ndan aşıların son kullanma tarihleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında "Türkiye'de son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşılarının vatandaşlara uygulandığı" iddialarına yönelik yazılı açıklama yaptı.
Türkiye'de Mart 2021'de uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA Covid-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmalarının tekrarlanarak yapıldığına işaret edilen açıklamada, aşının üreticisi BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmalarının 27 Ağustos 2021'de tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi: