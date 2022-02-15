Sağlık Bakanlığı yetkililerinden maskelerin kaldırılacağı tarihe ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı yetkilileri pandeminin seyriyle ilgili öngörülerine dair Sabah'a konuştu.
Omicron varyantının en çok yaşlıları ve aşısızları etkilediğini belirten yetkililer, "Salgının artış hızı azaldı. Mart başında plato dönemini, aynı ayın ikinci yarısında vaka sayısında düşüşü görürüz. Yeni varyant çıkmazsa yazın maskeye veda edebiliriz" dedi.
Haberde Bakanlık yetkililerin açıklaması şu şekilde aktarıldı:
- Omicron varyantının hızla vakaları artırması hastaneye yatışlar ile ölümlere de yansımaya başladı. Ortaya çıkan rakamlar, vakaların yüzde 15'inin 65 yaş üstü olduğunu gösteriyor. Ölümlerin ise yüzde 85'i bu gruptan. Yani her gün ölenlerin 170'i 65 yaş üstü. Aşısız ya da eksik aşısı olanlar ezici çoğunluk. 60 yaş altı aşılı vatandaşlarda ölüm oranı son derece düşük. Aşı, yüzde 95.7'ye varan oranda ağır hastalık ve ölümleri engelliyor. Ancak halen 20 milyona yakın vatandaş hatırlatma dozlarını yaptırmış değil.
- Yeni bir varyant çıkmaması, havaların da ısınması ile açık mekanların kullanılmasıyla rakamların iyice düşmesi ve buna bağlı olarak kontrollerin azalması bekleniyor. Yaz aylarında ise maskeye bile veda edilebileceği ifade ediliyor. Aynı zamanda günlük vaka tablolarının da yayınlanmasına gerek kalmayacağı belirtiliyor.