Sağlık Bakanlığı yetkililerinden maskelerin kaldırılacağı tarihe ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı yetkilileri pandeminin seyriyle ilgili öngörülerine dair Sabah'a konuştu.

Omicron varyantının en çok yaşlıları ve aşısızları etkilediğini belirten yetkililer, "Salgının artış hızı azaldı. Mart başında plato dönemini, aynı ayın ikinci yarısında vaka sayısında düşüşü görürüz. Yeni varyant çıkmazsa yazın maskeye veda edebiliriz" dedi.

Haberde Bakanlık yetkililerin açıklaması şu şekilde aktarıldı: