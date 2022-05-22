Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü dünya genelinde görülen "maymun çiçeği" vakalarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmemiştir." ifadeleri kullanıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Aydemir Güler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı: Ülkemizde bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Ülkemizde bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir' denildi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü dünya genelinde görülen "maymun çiçeği" vakalarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmemiştir." ifadeleri kullanıldı.