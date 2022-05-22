Sağlık Bakanlığı: Ülkemizde bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Ülkemizde bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir' denildi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü dünya genelinde görülen "maymun çiçeği" vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

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İsviçre'de ilk maymun çiçeği vakası bildirildi