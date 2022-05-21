İsviçre'de ilk maymun çiçeği vakası bildirildi

Dünya Sağlık Örgütü, yerküre üzerinde bildirilen maymun çiçeği vakalarının 80'i aştığını belirtirken, bugün tarihi Bern kentinde ilk maymun çiçeği vakasını doğruladı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Kuzey Amerika'da maymun çiçeği enfeksiyonlarında bir artış gözlemleniyor. İsviçre de ilk vakayı (Bern kantonu) doğruladı" dedi.

Sağlık kuruluşu, Afrika'da endemik olan bu tropik hastalığın semptomlarının genellikle hafif olduğunu, ancak ateş ve su çiçeği benzeri döküntü semtomları gösterenlerin tıbbi yardım almaya çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü, semptomların iki ila üç hafta içinde düzeldiğini, ancak hastalığın bir dizi tıbbi komplikasyona yol açabileceğini söylüyor. BM ajansı Cuma gününden itibaren 11 ülkede salgınlar konusunda uyarıldı.