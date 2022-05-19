ABD ve İngiltere'de yeni 'maymun çiçeği' vakaları

İlk olarak Orta ve Batı Afrika'da ortaya çıkan endemik maymun çiçeği virüsü (monkeypox), Avrupa'da yayılımını sürdürürken ABD'de de bir yeni vaka tespit edildi.

Dün Portekiz'de 5, İspanya'da 8 kişide tespit edilen virüs, bugün ABD'de Massachusetts'li bir kişide görüldü.

ABD'de bu yıl ilk kez tespit edilen virüse, Massachusetts'li adamda Kanada'ya seyahatinden sonra rastlandı. Hastalık Kontrol Merkezleri ve Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı geçtiğimiz gün vakayı onayladı.

Kimliği açıklanmayan hastanın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

ABD'de geçen yıl da Temmuz ve Kasım aylarında 2 ayrı maymun çiçeği vakasına rastlanmıştı.

Uzmanlar, virüsün nasıl yayıldığını ve vakaların nasıl bağlantılı olabileceğini belirlemeye çalışıyor. Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi direktörü Tom Inglesby, geçmişteki maymun çiçeği salgınlarının tipik olarak küçük gruplarla sınırlı olduğunu söyledi.

Inglesby, "Bu yüzden, sahip olduğumuz bilgilere göre bu noktada halk için riskin çok çok düşük olduğunu düşünüyorum" dedi.

İngiltere'de vaka sayısı 9'a yükseldi

İngiltere'de 2 maymun çiçeği virüsü vakasının daha tespit edilmesiyle 6 Mayıs'tan bu yana görülen vaka sayısı 9'a çıktı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni vakaların virüsün endemik olduğu bir ülkeyle herhangi bir seyahat bağlantısı olmadığını, bu nedenle bireylerin bulaşma yoluyla enfekte olmasının mümkün olduğunu duyurdu.

UKHSA, yeni vakalardan birinin başkent Londra'da, diğerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini, vaka sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti.

Ajans, son maymun çiçeği virüsü vakalarının ağırlıklı olarak eşcinsel ve biseksüel bireyler arasında olduğunu belirterek yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısı olmadığı bilgisini paylaştı.

Virüsün Avrupa'da ilk olarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklanmıştı.

Belirtileri ve kuluçka süresi

Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, maymun çiçeği olan hastalarda ateşin başlamasından sonraki 1 ila 3 gün içinde deri döküntüleri görülüyor. Döküntüler daha çok yüzde yoğunlaşırken, yüze ilave olarak, avuç içi ve ayak tabanları, ağız mukozasını, cinsel organları da etkiliyor.