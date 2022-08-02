Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği vaka sayısı açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar Türkiye’de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildiğini dile getirdi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye’de 5 maymun çiçeği hastası tespit edildiğini dile getirdi.

"Bu beş hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi" diyen Koca, "1 hastamız ise izolasyonda. Sağlıkları yerinde, hiç bir sorun yok. Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır" ifadesini kullandı.

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