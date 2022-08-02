AKP'li Savcı Sayan’a ‘istifa’ çağrısı: 'Yoksa tüm kirli çamaşırlarını dökerim!'

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve adamlarının şehir sokaklarında uzun namlulu silahlarla yürüyüşü sonrası Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Yıldırım yaptığı paylaşımda, "Bu kez konuşursam Savcı Sayan'ın tüm kirli çamaşırlarını meydana dökeceğim” dedi.

Yıldırım, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AĞRI halkını son kez bir açıklama yapıyorum. Cumhurbaşkanımıza be iç işleri bakanımıza yalvarıyorum bu savcı sayan belasından bizleri kurtarın sizlerin ismini kullanıyor bizleri devlet üzerinden tehtid ediyor bizler ve ağrı halkı devletin büyüklüğünün farkında adeletinin farkında AĞRI spor ağrı halkı savcı sayandan korkmadığı gibi zülmede boyun eğmeyecek bu kez konuşursam savcı sayanın tüm kirli çamaşırlarını meydana dökeceğim savcı sayan aklını başına topla beni tehtid etme devlet senin haksız olduğunu biliyor istifa et git yoksa alınman için ben gerekli şeyleri yapacağım"