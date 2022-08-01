Turhan Çömez AKP içinden kendisine bilgi veren milletvekilini açıkladı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’e Balıkesir ziyaretinde eşlik eden eski AKP milletvekili Turhan Çömez, kendisini eleştiren AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’nın sırrını ifşa etti.

“Yanlış yaptın hem de çok büyük yanlış yaptın” diyerek kendisini hedef alan Subaşı’na Twitter’dan yanıt veren Çömez, İngiltere'de yaşadığı dönemde Subaşı'nın kendisine AKP içinde olup bitenleri anlattığını belirtti.

Çömez, paylaşımında, "Söz Yavuz, Beni İngiltere’de ziyaret ettiğini, Sık sık gelip, AKP’nin içinde olup bitenleri anlattığını, Kimseye söylemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Çömez’in o paylaşımı şöyle: