Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini paylaştı.

23 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi ise hayatını kaybetti.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz" ifadelerini kullandı.