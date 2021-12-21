Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini paylaştı.

21 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 19,859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi ise hayatını kaybetti.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" ifadelerini kullandı.