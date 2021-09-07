Sağlık Bakanı'ndan 3 şehirle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Covid-19 aşılamasıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

3 ilde durumun değiştiğini belirten Koca, şunları söyledi:

Doğu Anadolu'da MAVİ illerin sayısı artmaya başladı. Van'da ilk doz aşı oranı %75'in üzerinde. Van'ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı!

Niğde, risk haritamızda artık Mavi. İlk doz aşı oranını %75'in üzerine çıkardı. Kararlılığın şehri Niğde'yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!

Mardin risk haritasındaki rengini Turuncudan Sarıya çevirdi. Covid-19'a karşı aşılanma oranı %65'in üzerinde. Sarıdaki gün sayısı ne kadar azsa o kadar iyi. Mardin'i Mavi iller arasında görmek istiyoruz.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, Türkiye’de 18 yaş üsrü 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 81,08 oldu. 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 62,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz toplamı ise 98 milyon 828 bin 646’ya yükseldi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Kırıklareli, Aydın, Yalova ve Balıkesir takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis takip etti.