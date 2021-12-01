Sağlık Bakanı: Yeni varyantlar çıkması beklenen bir durum, edişe verici bir gelişme yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonucunda Omikron varyantı, aşı programı, salgının seyri ve 'yerli aşı' hakkında açıklamalarda bulundu.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada "yeni varyantlar çıkması beklenen bir durum, edişe verici bir gelişme yok" ifadelerini kullanırken Omikron varyantına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenen bir durum olmakla birlikte virüsün güçlenmesi de yok olması da mutasyonlar ile gerçekleşmektedir. Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir.

"Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları artırılmıştır. 17 bölge laboratuvarımızda elde edilen veriler, Ankara merkez referans laboratuvarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilmektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır. Bununla birlikte dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbir alınmış ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması geçici olarak durdurulmuştur. Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Süreç hassasiyetle izlenmektedir."

'Aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır'

Öte yandan yeni varyanta ilişkin aşıların etkinliğine dair Bakan şunları kaydetti:

"Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir

Omikron varyantının bilinmeyen yönlerine karşı halen en güçlü tedbirlerin "mesafe ve maske kullanımı" olduğunu söyleyen Bakan, "Kış mevsimi ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre artmıştır. Sağlığımız için zorunlu olmadıkça havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır" dedi.

Yerli aşı yıl sonuna kadar gelebilir

"Yerli aşı" Turkovac'ın acil kullanım onayı içinse Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na baş vuruda bulunulduğunu kaydeden Bakan, "Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim" dedi.