Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de toplam doz aşılamanın 71 milyonu geçtiğini duyurdu.
Koca, Twitter'dan "SON DAKİKA: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 Milyonu geçti" paylaşımında bulundu.
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Haber Merkezi
Sağlık Bakanı: Toplam doz aşılama 71 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de toplam doz aşılamanın 71 milyonu geçtiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de toplam doz aşılamanın 71 milyonu geçtiğini duyurdu.
Koca, Twitter'dan "SON DAKİKA: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 Milyonu geçti" paylaşımında bulundu.