Sağlık Bakanı: Sağlıkçıların size ihtiyacı var, hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapılması gerektiğinin bilindiğini belirterek “Sağlığa, sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu"nda konuştu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin Koca, "Bugün konulan kural haddi aşana haddini bildirmiyor. Yasanın huzuruna giden olayları azaltmak için çalışıyoruz. Fakat had bildirir bir gerçek olmadan arkadaşlarımızın imdat çığlıkları, beyaz kod panikleri hiçbirimize huzur vermez" dedi.

Koca, "Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Sağlığa, sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun" şeklinde konuştu.