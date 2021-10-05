Sağlık Bakanı: Mavi il sayısı 23'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'da ikinci doz Covid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı" diye yazdı.

Koca ayrıca, "Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Konya ve Kars'ta bugün yüzde 65’i geçti. Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı" dedi.