Sağlık Bakanı Koca'ya kızamık sorusu: 'Vaka sayısı kaç, aşıların durumu ne?'

CHP Bursa Milletvekili hekim Kayıhan Pala, kızamık vakalarındaki artışı Meclis gündemine taşıdı. Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “2023 yılı mart, nisan ve mayıs aylarında doğrulanmış ve kuşkulu kızamık vaka sayıları kaçtır? Bu vakalar hangi illerde görülmüştür? Vakaların yaş dağılımı nedir? Vakaların aşı durumları nedir” diye sordu.

Pala, önergesinde, “2021 yılında toplam 51 ve 2022 yılında toplam 125 vaka görülmüş olmasına karşın, 2023 yılının ilk iki ayında şimdiden 343 doğrulanmış vaka görülmesi, halk sağlığı açısından endişe vericidir. Dünya Sağlık Örgütü veri tabanına göre, ülkemizde tanı konulan doğrulanmış kızamık vakalarının büyük çoğunluğuna hiç aşı yapılmamış olduğu bilinmektedir. Sahadaki hekimler tarafından paylaşılan bilgiler, 2023 yılında kızamık vakalarında bir önceki yıla göre olağanüstü bir artış olduğunu göstermektedir” dedi.

Pala, Koca’ya şu soruları yöneltti:

“2023 yılı mart, nisan ve mayıs aylarında doğrulanmış ve kuşkulu kızamık vaka sayıları kaçtır? Bu vakalar hangi illerde görülmüştür? Vakaların yaş dağılımı nedir? Vakaların aşı durumları nedir? Yaş grubuna göre vakaların kaçına hiç aşı yapılmamış, kaçı tek aşılıdır? Vakaların ne kadarı sığınmacı olarak ülkemizde bulunmaktadır?

Bir önceki yılla karşılaştırıldığında, epidemiyolojik olarak bir kızamık salgının varlığı ortadadır. Sağlık Bakanlığı, kızamık salgınına karşı hangi önlemleri almıştır? Hangi önlemleri almayı planlamaktadır? Dezavantajlı grupların bir arada olduğu ya da sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliklerin en fazla yaşandığı yerlerde salgının önlenmesi amacıyla bakanlığın bir çalışması var mıdır?” (ANKA)