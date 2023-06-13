Sağlık Bakanı Koca'dan 'zehirli mantar' uyarısı

Doğada bulunan mantarların tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zehirli mantarlara ilişkin uyarıda bulundu.

Karaman'da doğada bulunan bir mantar türünü tükettiği için zehirlenen genç bir kadına karaciğer nakli yapıldığını aktaran Koca, "Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3’ü hayatını kaybediyor. Dünya genelinde 6 binden fazla mantar türü var ve bunlardan en az 100'ünün hayatı tehlikeye sokan zehirli çeşitler olduğu biliniyor" açıklamasında bulundu.

Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Karaman’da mantardan zehirlenen bir genç hanım, karaciğer nakli ile hayata döndü. Nakil, Ankara Bilkent Şehir Hastanemizde yapıldı. Anne ve baba, hastaneye yatırılarak tedavi edildi.

Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3’ü hayatını kaybediyor. Zehirlenmelerin bir kısmında böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açabilen ciddi durumlar oluşuyor.

Dünya genelinde 6 binden fazla mantar türü var ve bunlardan en az 100'ünün hayatı tehlikeye sokan zehirli çeşitler olduğu biliniyor.

Zehirlenme riskinden kaçınılması için doğada bulunan mantarların tüketiminden kaçınılması ve kültür mantarlarının tercih edilmesi gerekir.

Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, karaciğer naklini ve tedavileri başarıyla gerçekleştiren ekiplerimizi kutluyorum."