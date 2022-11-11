Sağlık Bakanı Koca'dan 'SMA' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaretlerde bulunmak için Niğde'ye gitti. Ziyaretleri sırasında SMA Tip 1 hastası çocuğu olan bir anne Koca'dan hasta olan çocukların ilaç masraflarının karşılanmasını istedi.

Koca anneye şu yanıtı verdi:

"Yanlış bilgiler aktarıyorsunuz. Solunum cihazına bağlı olan hastalara verilen ilacın etkisi yok. Bizim SMA Bilim Kurulumuz var. Üniversitede hocalar var. Bu hocalar uygun gördükleri tedavileri devlet olarak biz ödüyoruz ve öderiz bundan hiç şüpheniz olmasın. Ama bir şey söyleyeyim; faydası olmayan ilaç için faydası olacak diye umut veriliyor bir takım dernek ve firmalar üzerinden. Buna ne olursunuz alet olmayalım. Biz yapmamız gereken her şeyi yaparız. Hatta yurt dışında ruhsatı olmayan ilaçların ödemesini bile devlet ödüyor, biz SMA hastasının ilacını mı ödemeyeceğiz? Sizin acınızı anlıyorum. Size sonucunun kesin ne olduğunu bilmediğimiz bir umut veriliyor. Bununla ilgili bizim bilim kurulu var. Sizin telefonunuzu alsınlar. Hastayla ilgili tekrar değerlendirsinler, verilmesi gereken bir ilaç varsa devlet yine öder, bundan şüphen olmasın." (ANKA)