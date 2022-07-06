Sağlık Bakanı Koca'dan hekim cinayeti sonrası ilk açıklama

Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın Hacı Mehmet Akçay adlı saldırgan tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hacı Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı: Hekim yaşamını yitirdi!