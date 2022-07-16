Sağlık Bakanı Koca'dan hastanelerde yeni güvenlik önlemleri açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarının güvenliği için yeni önlemlerin alınacağını açıkladı.. Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlatılan kapı güvenlik sisteminin görüntülerini paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı" dedi.