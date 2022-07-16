İki doktor sosyal medya paylaşımları dolayısıyla açığa alındı

Ordu'nun Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen hekim U.G, sosyal medya hesabından ilçe halkına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Gölköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim S.Ö. de bu paylaşımın altına yorum yaptı.

Bakanlıktan müfettiş talep edildi

AA'nın haberine göre, İl Sağlık Müdürlüğü'nün paylaşımlardan haberdar olması üzerine iki doktor hakkında Ordu Valiliği'ne yazı gönderildi. İki doktor, sosyal medya paylaşımlarıyla ilçe halkına hakarette bulundukları iddiasıyla açığa alındı. Doktorlar hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan da müfettiş talep edildiği öğrenildi.