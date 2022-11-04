Sağlık Bakanı Koca İzmir'deki depremden etkilenen sayısını açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sabaha karşı saat 03.29'da İzmir'de Buca merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, panik nedeniyle yaralanan 64 kişi hastanelere başvurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından depremden 151 kişinin etkilendiğini ve 8 kişinin hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

Koca'nın açıklaması şöyle:

"İzmir’de dün gece yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremde ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olaydan etkilenen 151 kişiden 8'inin tedavisi hastanede halen devam ediyor."