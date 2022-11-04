Başar Özer'den deprem sonrası İzmirlilere yapılan 'taşının' çağrısına ilişkin açıklama

Dün gece İzmir'de meydana gelen Buca merkezli depremin ardından Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Başkanı Başar Özer bir açıklama yaptı.

İki yıl önce yaşadığımız yıkımın acıları tazeyken yeni bir sarsıntıyla karşılaşılmasının üzücü olduğunu söyleyen Özer, depremin engellenemeyeceğini ancak depremlerle gelen yıkımları ve ölümleri engellemenin mümkün olduğunu söyledi.

'İnsan hayatını kâr kapısı haline getiren bu düzenden acilen kurtulmalıyız'

Özer'in açıklaması şöyle:

İyi niyetle “şu şu ilçelerden taşının” çağrıları yapılıyor. Nereye taşınacağız? Kâr odaklı yapılaşmayla, her yerde risk altındayız. Nasıl taşınacağız? Oturduğumuz evlerden çıktığımızda üç katı kira ücretleriyle karşılaşmamız yetmiyormuş gibi, taşınma masrafları başlı başına bir bela. O nedenle kolay bir çözüm yok. Barınmayı, insan hayatını kâr kapısı haline getiren bu düzenden acilen kurtulmalıyız! Yaralı yurttaşlarımızın en kısa zamanda iyileşmeleri dileğiyle, tüm İzmirlilere geçmiş olsun.

Kim ne demişti?

Deprem sonrası İçişleri Bakanı Soylu, "Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Çünkü Allah muhafaza eğer böyle bir yapı stokunda İzmir'de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. 4,9 deprem hasar ölçüsünü değerlendirdik ama tabii 6'lık, 7'lik, 6,9'luk, 7,9'luk bir depremde bize daha büyük bir içimizi acıtacak ve ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. O açıdan burada yapı stokunu gördükten sonra, bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber bir değerlendirme yapmak gerektiği kanaatindeyiz" demiş, Ahmet Ercan ise "Menemen, eski meles ovası diye anılan anılan Bayraklı ve Bornova ovaları İzmir'in en çekinceli yerleridir. Orada oturan halkın oradan taşınmasını öneririm. Özellikle yaman dağının bulunduğu kesimler ve güneydeki kesimlere doğru taşınması gerekiyor. Aynı olayı Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli, Menemen için de söylüyorum. Buralar da İzmir'in en güvensiz yerleri. İzmirliler buralara yerleşmesinler. Buralarda oturmayın. Bütün bu İzmir gerçeğini uzun yıllardır vurgulamama rağmen buralardaki yapılaşmanın kışkırtıcı olarak ve şaşırtıcı olarak artması inanın beni çileden çıkartıyor ve bir şey yapamıyorum" açıklamasında bulunmuştu.