Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğu en çok artış gösteren illeri açıkladı.

Haber Merkezi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illeri açıkladı.

Koca, açıklamasında, “20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne” ifadelerini kullandı.

Haber

Bakan Koca'dan Omikron varyantı açıklaması