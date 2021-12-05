Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illeri açıkladı.

Koca, açıklamasında, “20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne” ifadelerini kullandı.