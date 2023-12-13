Sağlık Bakanı Koca: Hasan Bitmez'in genel durumu düne göre daha ciddi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, dün TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sonunda fenalaşarak yere düştü.

Kafasını kürsünün arkasındaki merdiven basamaklarına çarpan Bitmez bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hastaneye giderek Bitmez’in durumuyla ilgili bilgi aldı.

Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Koca, şunları söyledi:

"Sayın Hasan Bitmez'i yakından takip ediyoruz. Hocalarımızla, sağlık ekibimizle, bütün branşlarla birlikte yakından takip ediyoruz. Solunum ve kalp-akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız bütün branşlarla birlikte yakından takip ediyorlar."